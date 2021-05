Germania: aereo Ryanair atterrato a Berlino, nessuna bomba a bordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun ordigno esplosivo è stato individuato a bordo del volo Ryanair 1901 Dublino-Cracovia, che ha effettuato un atterraggio di emergenza presso l'aeroporto di Berlino-Brandeburgo (Ber) nella serata di ieri 30 maggio. Come riferisce il quotidiano “Bild”, le ricerche da parte della polizia a bordo dell'aereo sono proseguite fino alle prime ore di questa mattina, ma senza esito. Il velivolo farà quindi ritorno in Irlanda, con i passeggeri che hanno potuto continuare il viaggio per Cracovia con un volo sostitutivo. Le ragioni dell'atterraggio di emergenza a Berlino non sono ancora note. Inizialmente, non era stata esclusa la possibilità di un guasto tecnico per l'aereo. L'allarme bomba era stato diffuso dai quotidiani “Bild” e “Berliner Zeitung”, sulla base delle informazioni acquisite da proprie fonti.(Geb)