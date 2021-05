Americhe: Coppa America di calcio, dopo la Colombia salta anche la sede Argentina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Coppa America di calcio in programma dall'11 giugno al 30 luglio non si disputerà in Argentina a causa della situazione epidemiologica del Paese in relazione alla pandemia del nuovo coronavirus. Lo ha annunciato ufficialmente la Confederazione sudamericana del calcio (Conmebol) con un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter ufficiale nella notte di domenica (ora locale). "La Conmebol informa che in considerazione delle attuali circostanze ha deciso di sospendere l'organizzazione della Coppa America in Argentina", si legge nel messaggio. "La Conmebol analizza le offerte di altri paesi che hanno dimostrato interesse ad ospitare il torneo", conclude la nota. L'Argentina era rimasta come sede unica del maggiore torneo regionale per selezioni nazionali dopo che il 21 maggio la stessa federazione sudamericana aveva comunicato che il torneo non si sarebbe disputato in Colombia come prefissato inizialmente. (Abu)