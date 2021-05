Germania-Francia: oggi Consiglio dei ministri congiunto in videoconferenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tiene oggi in videoconferenza una riunione del Consiglio dei ministri franco-tedesco, copresieduta dalla cancelliera Angela Merkel e dal presidente francese, Emmanuel Macron. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Deutschlandfunk”, le questioni in agenda sono le sanzioni dell'Ue contro la Bielorussia, i progetti comuni di Germania e Francia per la difesa nonché il coordinamento tra i due Paesi per gli sviluppi nel contrasto alla pandemia di Covid-19.(Geb)