Germania: “Handelsblatt”, deficit a 100 miliardi di euro all'anno fino al 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit della Germania ammonterà fino a 100 miliardi di euro all'anno per il periodo 2021-2025. È quanto afferma il quotidiano “Handelsblatt”, sulla base di quanto ha appreso da fonti del governo federale in merito all'ultimo programma di bilancio quadriennale, presentato al Bundestag dal ministro delle Finanze Olaf Scholz. Le cause del disavanzo sono da individuare non soltanto nella risposta alla crisi del coronavirus, ma anche nelle politiche di spesa pubblica espansiva attuate dal governo federale.(Geb)