Arabia Saudita: Fondo per lo sviluppo sigla accordo per finanziamento export in Iraq

- Il Fondo saudita per lo sviluppo (Sfd) ha siglato un accordo per il finanziamento all’export da 10 milioni di dollari con la National Bank of Iraq, volto a sostenere compagnie irachene nell’acquisto di beni e servizi sauditi. L’accordo, secondo quanto afferma un comunicato dell’Sfd, contribuirà a rafforzare le relazioni commerciali tra i due Paesi, ed è parte di una somma complessiva di 1,5 miliardi di dollari che il governo saudita ha stanziato “per sostenere progetti di ricostruzione e sviluppo in Iraq”. L’accordo prevede lo stanziamento di 10 milioni di dollari in una linea di credito revolving alle società irachene, con periodo di rimborso fino a 36 mesi, a seconda del tipo di importazioni e del tipo di commercio finanziato. (Res)