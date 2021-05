Arabia Saudita: Autorità capitali, piano strategico per sviluppare settore privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’arco dei prossimi tre anni, nel quadro del suo piano strategico 2021-2023, l’Autorità per il mercato dei capitali dell’Arabia Saudita perseguirà l’obiettivo di potenziare il settore privato e gli investimenti nel Paese. Scopo della strategia triennale dell’Autorità, secondo quanto afferma il quotidiano finanziario saudita “Al Eqtisadiya”, è fare del mercato finanziario locale il principale mercato finanziario in Medio Oriente e uno dei mercati più importanti del mondo. Il piano prevede quattro assi principali, ovvero agevolazioni per finanziamenti, stimolo agli investimenti, sviluppo della fiducia e misure di capacity-building. (Res)