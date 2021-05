Arabia Saudita: catena di fast-food Herfy si espande in Nigeria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La catena di fast-food saudita Herfy, la principale del Regno, ha siglato un accordo con la compagnia EatRite Food Services per concedere a quest’ultima il diritto ad aprire in franchising fino a 50 ristoranti in Nigeria. Lo riferisce il quotidiano saudita "Arab News". Le compagnie hanno avviato i colloqui lo scorso febbraio, e l’accordo durerà per dieci anni, con una media di cinque aperture all’anno a partire dal 2021. Herfy, fondata nel 1981, possedeva a settembre 2020 40 ristoranti, e ne affittava in tutto 345. La compagnia, che nel dicembre 2017 ha aperto la sua prima filiale in franchising fuori dal Medio Oriente, in Bangladesh, ha riportato nel primo trimestre 2021 un utile netto di 25,5 milioni di rial (circa 6,8 milioni di dollari). (Res)