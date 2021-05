Kuwait: tra aprile e dicembre 2020 prelevati da riserve 3 miliardi di dollari al mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kuwait ha prelevato dal Fondo generale di riserva, nei mesi compresi tra aprile e dicembre 2020, una cifra complessiva pari 8,9 miliardi di dinari (29,5 miliardi di dollari), per una media mensile di 3,32 miliardi di dollari, per finanziare il deficit generale di bilancio. È quanto emerge da un rapporto dell’Ufficio di Stato per gli Audit dell’emirato, secondo cui nello stesso periodo del precedente anno fiscale i prelievi ammontavano in tutto a 5,65 miliardi di dinari (18,7 miliardi di dollari). In conseguenza dei prelievi, il valore netto del patrimonio è calato a 10,3 miliardi di dinari (34,2 miliardi di dollari) alla fine del 2020, rispetto ai 43,9 miliardi di dinari (145,8 miliardi di dollari) del 2015. (Res)