Bielorussia: Eickholt (Siemens Energy), solo la politica può risolvere il conflitto

- Il “conflitto” tra il leader della Bielorussia, Aleksandr Lukashenko, l'opposizione nel Paese e l'Ue “può essere risolto soltanto dalla politica”. È quanto affermato da Jochen Eickholt, consigliere di amministrazione dell'azienda tedesca per l'energia Siemens Energy. Intervistato dal quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il dirigente ha aggiunto che Siemens Energy deve consegnare alla Bielorussia “principalmente turbine gas” per quattro impianti. Il cliente è “un fornitore di energia di proprietà statale”. Eickholt ha quindi sottolineato che la relativa gara d'appalto è stata effettuata nel 2018 e “i contratti sono stati firmati tra novembre 2019 e febbraio 2020, sei mesi prima” delle elezioni presidenziali tenute in Bielorussia, vinte da Lukashenko e “non riconosciute a livello internazionale”. Pertanto, come osservato dal consigliere di amministrazione di Siemens Energy, gli ordini per Siemens Energy precedono l'avvio delle proteste antigovernative nell'ex repubblica sovietica. (Geb)