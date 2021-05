Repubblica Centrafricana: morti tre russi in un'esplosione, per le autorità locali sarebbero mercenari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre cittadini russi sono stati uccisi a causa di un'esplosione di un ordigno improvvisato nell’area nord occidentale della Repubblica Centrafricana. Il fatto, stando a quanto riferito, sarebbe avvenuto giovedì scorso, 27 maggio, ma è stato reso noto solo oggi dalle autorità centrafricane, secondo cui i tre russi sarebbero stati membri di un gruppo paramilitare privato. L'esplosione è avvenuta sotto la loro auto, che si muoveva come parte di un convoglio sulla strada che collega le città di Berberati e Bouar, a 400 chilometri dalla capitale da Bangui, la capitale del Paese. Oltre ai tre cittadini russi sono stati uccisi anche due agenti di polizia locale, mentre altre persone sono rimaste ferite e sono tutt’ora ricoverate in ospedale. Interpellata sulla vicenda dall’agenzia di stampa “Tass”, l’ambasciata russa in Repubblica Centrafricana, ha detto che sono in corso le verifiche di quanto accaduto e che al momento non è possibile confermare le informazioni sulla morte dei tre russi. (segue) (Rum)