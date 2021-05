Repubblica Centrafricana: morti tre russi in un'esplosione, per le autorità locali sarebbero mercenari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Repubblica Centrafricana è in corso da tempo una guerra civile e, per questo motivo, le autorità hanno chiesto l’aiuto della Federazione Russa. Da Mosca sono arrivate diverse centinaia fra istruttori e consiglieri militari, secondo quanto riferito dal ministero della Difesa, che starebbero lavorando per trovare una soluzione pacifica al conflitto interno e addestrando le Forze armate centrafricane. Diversi media, tuttavia, speculano sul fatto che molti di questi istruttori sarebbero in realtà mercenari del gruppo Wagner, la compagnia paramilitare legata Evgenij Prighozhin, noto imprenditore molto vicino al Cremlino. (Rum)