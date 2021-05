Lavoro: Salvini, prorogare lo stop ai licenziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario della Lega, Matteo Salvini, in una intervista al "Corriere della Sera" commenta le parole di Enrico Letta: 'Ho trovato un volto vero in Salvini. Con lui ho rapporti franchi, sappiamo che rappresentiamo due Italie diverse ma tutti e due sappiamo che abbiamo una grande responsabilità'. "Beh, è lo spirito con cui io sono entrato nel governo Draghi. Probabilmente ha capito che andare avanti a insultare la Lega quotidianamente non è quello che serve all'Italia. Se la finiamo con lus soli e felpe pro sbarchi, potremo dedicarci, anziché al litigio, al grande problema di questo momento: il lavoro". E con il segretario Pd ci si potrebbe confrontare, "per esempio, sulla possibilità di prorogare il blocco dei licenziamenti. Noi siamo convinti che si possa fare. Io incontro domani il presidente di Confindustria e peraltro gli imprenditori li sento quotidianamente. Loro chiedono di poter tornare a lavorare a parità di condizioni con una concorrenza spesso straniera. (segue) (Res)