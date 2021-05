Governo: Gelmini, esecutivo senza scadenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha appena varato la governance del Recovery e la ministra per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, in una intervista al "Corriere della Sera" si dice soddisfatta del ruolo che giocheranno le Regioni. "Regioni e Comuni saranno protagonisti. Questo governo non si limita a 'sentire', ma ascolta e coinvolge gli enti territoriali, senza i quali non si possono mettere a terra le risorse del Pnrr. E con il decreto governance e semplificazioni abbiamo creato le condizioni per mettere il turbo a riforme e investimenti. Così andremo alla velocità dei vaccini e con le semplificazioni preparate da Renato Brunetta, torneremo a far correre la macchina amministrativa, ricostruendo la fiducia dei cittadini nello Stato". Quanto all'orizzonte di questo esecutivo, "i governi non hanno scadenza: questo esecutivo nasce per portare fuori il Paese dall'emergenza sanitaria e da quella economica. Stiamo uscendo dall'incubo della pandemia e c'è ancora molto da fare per mettere in sicurezza le risorse del Next Generation Eu. Fatto questo la politica potrà tornare alla sua fisiologia. Ma è prematuro indicare una data". (segue) (Res)