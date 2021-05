Covid: sottosegretario Sileri, la vera svolta tra 2-3 settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Va tutto superbene", esclama Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute in una intervista al "Corriere della Sera". Il bollettino giornaliero dell'epidemia indica 44 morti, il dato più basso dall'ottobre scorso. E lo stesso crollo che si è visto nel Regno Unito all'inizio di maggio. "Quello delle vittime è sempre l'ultimo dato in discesa e si mantiene alto anche quando la situazione è in deciso miglioramento. Fino a tre settimane fa la circolazione del virus era ancora sostenuta e sopra i 70 anni non c'era una copertura vaccinale soddisfacente. Ci aspettiamo che nel giro di 2-3 settimane le vittime diminuiranno in modo ancora più sensibile. I più fragili sopra gli 8o anni e i 70 sono stati protetti". In merito alla copertura vaccinale, "negli ultimi giorni c'è stata un'accelerazione impressionante. In due settimane gli italiani che hanno ricevuto la prima dose sono passati da 18 a 23 milioni, da 8 a 12 milioni i totalmente immunizzati. L'adesione degli ultra 60enni purtroppo va a rilento. Bisogna cercarli, convincerli, raggiungerli. La strategia del vaccino sotto casa può essere vincente". "Il vaccino AstraZeneca - continua - tiene ingiustificatamente lontane tante persone. Gli eventi avversi gravi di trombosi sono rarissimi. Il rischio è maggiore sottoponendosi a un esame di risonanza magnetica con mezzo di contrasto: purtroppo un morto ogni milione". E per convincere gli obiettori "gli open day organizzati in varie Regioni sono la strada giusta. Oltre a una campagna di sensibilizzazione dedicata. E' un vero peccato non utilizzare queste dosi o addirittura buttarle via", ha concluso Sileri. (Res)