Migranti: sottosegretario Molteni, numeri sbarchi preoccupanti

- Nicola Molteni, sottosegretario agli Interni. Uno dei protagonisti della stagione dei 'porti chiusi', che ora deve trattare col Pd. "Siamo al governo per evitare che votino lo ius soli e ci portino migliaia di immigrati", spiega a "Libero Quotidiano" il politico leghista, "ma anche di quelli regolari in questo momento non c'è alcun bisogno". Mario Draghi si è aggiunto alla lunga lista di premier italiani che hanno cercato di ottenere aiuto dall'Europa sul tema dell'immigrazione. Senza successo, purtroppo. Il Consiglio Europeo ha stabilito che di accordi per la redistribuzione di migranti se ne riparlerà, forse, a giugno. Nel frattempo chi sbarca resta in Italia. Il che ha anche un costo. "Qualche fatto positivo comunque c'è. Almeno il tema dell'immigrazione è entrato nell'agenda di governo, come la Lega aveva chiesto, ed è buono che anche Macron abbia garantito collaborazione. Certo i numeri sono preoccupanti, quasi 14 mila sbarchi dall'inizio dell'anno e 5 mila a maggio". I governi europei hanno deciso che di questo tema se ne riparlerà a fine giugno, con 70 mila persone pronte a partire dall'altra parte del Mediterraneo. "È normale, dall'Europa arrivano tante parole e pochi fatti. E anche se si dovesse arrivare a un accordo tra i Paesi Ue bisognerà vedere di cosa si tratta. Finora si è discusso di questo patto per le migrazioni, ma così come è strutturato non va bene e la Lega non lo voterà. Si tratta di accordi che continuano a penalizzare i Paesi di primo approdo come l'Italia". (segue) (Res)