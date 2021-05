Migranti: sottosegretario Molteni, numeri sbarchi preoccupanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non superano - continua il sottosegretario - i famosi accordi di Dublino, che prevedono che la responsabilità di chi sbarca rimanga in capo a noi. Invece noi vorremmo altro, ovvero introdurre il ciclo rotazione dei porti, per non far arrivare sempre le navi in Italia. Chiediamo il principio dello stato di bandiera, perché se una nave tedesca soccorre migranti è giusto che finiscano in Germania. Se non sarà possibile agire a livello comunitario, lo faremo a livello nazionale". "Per gestire il fenomeno - conclude Molteni - dobbiamo intervenire al di là del Mediterraneo. Dobbiamo lavorare con Libia, Tunisia, Algeria e perfino Turchia, perché alcuni velieri arrivano addirittura da lì in Italia. Bloccare completamente le partenze". (Res)