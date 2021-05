Business news: Messico, rialzo pil primo trimestre spinge analisti a migliorare pronostici 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La revisione al rialzo sul prodotto interno lordo (pil) ha trascinato verso l'alto i pronostici degli analisti sulla crescita del Messico nel 2021. Ne scrive il quotidiano "El Financiero", all'indomani della pubblicazione dei dati sul pil nel primo trimestre, +0,8 sul periodo precedente, quattro decimi di punto in più rispetto alle anticipazioni fornite a inizio maggio. Il vicegovernatore della Banca centrale (Banxico), Jonathan Heath, ha detto che su questa base il paese può pensare a una crescita fino al 7 per cento, anche se - ha scritto su twitter - ritiene più realistica la stima del 6,0 per cento. Intervenuto a una trasmissione internet, Gerardo Esquivel, altro membro della giunta di Banxico, ha parlato di un pronostico, "prudente", di circa il 5,5 per cento, legato a "una aspettativa di crescita più significativa negli Stati Uniti, appoggiata dai programmi locali di stimolo fiscale". E Goldman Sachs, che ad aprile ipotizzava la chiusura dell'anno al 5.3 per cento, ha oggi coretto a un più incoraggiante 5,9 per cento. Per Barclays, il rapporto sul pil del primo trimestre. "più solido del previsto", induce a pensare "che l'economia sta tornando ai livelli pre-pandemici prima del previsto": risultato, le stime di crescita passano dal 5 al 6 per cento. (Res)