Business news: Usa, vicepresidente Harris incontra imprese pronte a investire nel Triangolo Nord

- Almeno dodici imprese si sono impegnate a investire nel Triangolo Nord (Guatemala, Honduras e El Salvador) nel quadro della call to action lanciata dal governo degli Stati Uniti. Le dodici aziende, riferisce una nota ufficiale, sono state ricevute dalla vicepresidente Kamala Harris. La strategia mira a “inviare un segnale di speranza alla popolazione della regione e affrontare in modo sostenibile le cause profonde della migrazione promuovendo opportunità economiche”. Le imprese in questione sono Accion, Bancolombia, Chobani, Davivienda, Duolingo, the Harvard T.H. Chan School of Public Health, Mastercard, Microsoft, Nespresso, Pro Mujer, Tent Partnership for Refugees e il World Economic Forum. Il dipartimento di stato, si legge, accompagnerà le aziende interessante a investire in coordinamento con la Partnership per l’America centrale. (Res)