Usa: Repubblicani bloccano indagine su assalto al Congresso del 6 gennaio (2)

- Il deputato democratico Jamie Raskin - già rappresentante dell'accusa in occasione del secondo impeachment a Trump - ha definito il ricorso alle procedure di ostruzionismo "uno scandaloso abuso di potere teso a nascondere la verità sul 6 gennaio". I Repubblicani sono restii ad avvallare l'istituzione di una commissione antiterrorismo che disporrebbe dell'autorità di emettere mandati di comparizione formali, anche all'indirizzo dell'ex presidente Trump, che ha sempre negato qualsiasi responsabilità per l'assalto al Congresso del 6 gennaio scorso. Da un recente sondaggio di Yahoo News/Yougov emerge infatti che il 73 per cento degli elettori repubblicani che è convinto che a scatenare l'assalto al Congresso non siano stati i manifestanti pro-Trump che marciavano quel giorno a Washington, ma presunti "agitatori di sinistra". (Nys)