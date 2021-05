Usa: scontro tra Democratici e Repubblicani su nuove misure di sicurezza al Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati repubblicani Usa stanno tentando di opporsi alle sanzioni previste per la violazione delle nuove regole imposte dalla maggioranza democratica entro il perimetro di Capitol Hill: tra le altre, l'obbligo per parlamentari e funzionari di indossare la mascherina, e i controlli obbligatori con metal detector all'ingresso di Camera e Senato, sanciti dai Democratici dopo l'assalto al Congresso del 6 gennaio scorso. Almeno sei repubblicani sono stati sanzionati nelle scorse settimane per aver violato l'obbligo di indossare la mascherina, cui hanno rifiutato di sottoporsi argomentando di essere vaccinati, o di essersi immunizzati dalla Covid-19 contraendo la malattia. Un deputato repubblicano, Thomas Massie, ha pubblicato su Twitter una foto della notifica di una sanzione da 500 dollari a suo carico gettata nella spazzatura. Un altro deputato repubblicani multato, Brian Mast, ha dichiarato a "Fox News" che non intende "per nessuna ragione pagare neanche un centesimo a (la presidente democratica della Camera, Nancy) Pelosi. I deputati repubblicani hanno presentato ricorso alla Commissione etica della Camera, che sinora ha sospeso tutte le sanzioni legate all'aggiramento dei controlli con metal detector, ed ha annullato due sanzioni per il mancato utilizzo delle mascherine. (Nys)