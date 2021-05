Usa-Russia: intelligence sollecita nuove sanzioni in risposta ad attacchi informatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente Usa, Joe Biden, è oggetto di crescenti pressioni da parte di funzionari governativi e d'intelligence, in risposta a una analisi di Microsoft secondo cui gli hacker russi cui è stato imputato il vasto attacco informatico "SolarWind" starebbero proseguendo la loro offensiva ai danni di agenzie e istituzioni statunitensi. La Casa Bianca ha approvato il mese scorso una serie di pesanti sanzioni contro la Russia proprio in risposta all'offensiva informatica SolarWind e a presunte interferenze elettorali. Nelle ultime settimane, però, l'amministrazione Biden ha intrapreso un tentativo di riallacciare il dialogo con Mosca, che dovrebbe culminare il mese prossimo in un summit a Ginevra tra i leader dei due Paesi. Secondo il quotidiano "The Hill", proprio in questi giorni diversi funzionari premono perché il governo Usa torni a sanzionare la Russia. (segue) (Nys)