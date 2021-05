Vietnam: numero lavoratori emigrati crolla per effetto della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di lavoratori vietnamiti emigranti è crollato per effetto della chiusura dei confini dei Paesi recipienti a seguito della pandemia di coronavirus. Il governo di Hanoi intendeva inviare all'estero sino a mezzo milione di lavoratori nei cinque anni sino al 2025, ma secondo il quotidiano "Nikkei" gli analisti ritengono ora che quel numero sia assai sovrastimato. Nei primi tre mesi del 2021 circa 10mila lavoratori vietnamiti sono arrivati a Taiwan, e 18mila in Giappone, secondo la Vietnam Association of Manpower Supply. Il Giappone, una delle principali destinazioni dei lavoratori vietnamiti, ha chiuso i propri confini agli ingressi di tutti i cittadini stranieri lo scorso gennaio, nel tentativo di arginare una nuova ondata della pandemia di coronavirus. (segue) (Fim)