Vietnam: numero lavoratori emigrati crolla per effetto della pandemia (2)

- Tale chiusura ha causato un impatto sul Programma di formazione tecnica interinale che fornisce opportunità d'impiego a lavoratori stranieri come il Vietnam, e che aiuta il Giappone a far fronte alla carenza di forza lavoro dovuta ai suoi problemi demografici. Il Vietnam è il primo fornitore di lavoratori tecnici interinali del Giappone: ad oggi circa 20mila vietnamiti vivono e lavorano in Giappone, in settori come l'agricoltura, l'edilizia e la manifattura. Il programma è anche concepito per agevolare il trasferimento di competenze tecniche verso Paesi in via di sviluppo, ma comporta per il Giappone un continuo afflusso di manodopera a basso costo. (Fim)