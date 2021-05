Business news: Messico, migliorate stime preliminari, pil primo trimestre cresce dello 0,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre del 2021 l’economia del Messico è cresciuta dello 0,8 per cento sul periodo ottobre-dicembre 2020, in calo del 2,8 per cento su anno. Lo riferisce l’istituto nazionale di statistica (Inegi) correggendo al rialzo le stime preliminari diffuse a inizio maggio: +0,4 per cento su trimestre e -2,9 per cento su anno. Il dato conferma una crescita del prodotto interno lordo messicano per il terzo trimestre consecutivo, pur a un ritmo calante: il 12,5 per cento in più nel terzo trimestre del 2020, seguito da una crescita del 3,2 per cento alla fine dello scorso anno. Nel confronto su anno, si tratta del settimo calo trimestre consecutivo, dinamica iniziata peraltro prima della crisi pandemica. L’economia messicana è cresciuta in tutti i tre comparti, con le migliori prestazioni offerte dal terziario, +0,9 per cento, il più penalizzato dall’emergenza sanitaria. Le attività primarie sono cresciute dello 0,7 per cento, dopo il precedente crollo del 2,1, mentre la manifattura ha guadagnato 0,5 punti percentuali. (Res)