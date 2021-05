Myanmar: la giunta dichiara un nuovo cessate il fuoco unilaterale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre scuole pubbliche nella provincia di Dawei, nel sud del Myanmar, sono state distrutte la scorsa settimana, a pochi giorni di distanza dalla riapertura di tutti gli istituti scolastici nazionali programmata per il prossimo primo giugno dalla giunta militare che ha preso il potere lo scorso primo febbraio. In particolare, due esplosioni hanno colpito una scuola superiore e una scuola post-primaria a Dawei, capitale della regione di Tanitharyi, mentre un incendio ha distrutto un altro istituto superiore alla periferia della città lo scorso 26 maggio. Dopo le esplosioni, i militari della giunta avrebbero rafforzato i controlli in città e interrogato numerose persone. Si tratta solo degli ultimi episodi di questo genere: lunedì 24 maggio tre ordigni hanno colpito una scuola del distretto di Wetlet, nella regione di Sagaing, mentre un’altra esplosione ha danneggiato una scuola superiore a Kale, nella stessa regione, il giorno successivo. (segue) (Inn)