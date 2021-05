Myanmar: la giunta dichiara un nuovo cessate il fuoco unilaterale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il regime militare ha ordinato la riapertura di tutte le scuole di base a partire dal primo giugno. L’opposizione, da parte sua, ha chiesto ai cittadini di boicottare l’istruzione pubblica come parte del movimento di disobbedienza civile in corso sin dallo scorso febbraio. Il Myanmar è teatro di un’acuta crisi politica dallo scorso primo febbraio, quando la giunta militare guidata dal generale Min Aung Hlaing ha preso il potere con un colpo di Stato esautorando il parlamento eletto nel novembre del 2020 e arrestando il presidente Win Mynt e la consigliera di Stato Aung San Suu Kyi. Da allora sono in corso proteste in tutto il Paese represse duramente dai militari: secondo l’Associazione per l’assistenza ai prigionieri politici sono oltre 800 le persone rimaste uccise nelle violenze. (Inn)