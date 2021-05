Germania-Ue: la Corte dei conti federale critica la riforma del Mes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte dei conti federale (Brh) ha criticato la riforma del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) da parte dell'Ue, in particolare per l'introduzione del meccanismo di “backstop”. È quanto riferisce l'emittente televisiva “Zdf”, che ha visionato un documento riservato del Brh. Secondo la magistratura contabile tedesca, la modifica del Mes pone “rischi considerevoli” per il bilancio della Germania. Inserito dal 2022 nel Fondo di risoluzione unico per le banche (Rsm), il “backstop” provocherebbe la comunitarizzazione del rischio degli istituti di credito, incidendo sui bilanci degli Stati membri. In caso di crisi bancaria, si prevede infatti il salvataggio pubblico come ultima istanza, dopo interventi da parte di azionisti e creditori. Pertanto, secondo il Brh, a pagare il fallimento di un istituto di credito sarebbe, in ultima analisi, “la società”(Geb)