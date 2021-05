Business news: Venezuela, accordo con 20 consorzi per aumentare produzione petrolifera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagna petrolifera venezuelana Pdvsa ha stretto un accordo con 20 consorzi per aumentare la produzione petrolifera. Secondo quanto riferisce il portale Petroguía l'accordo prevede la cosiddetta modalità offtaking, che consente al fornitore del servizio di ricevere come pagamento una parte del greggio estratto al fine di commercializzarlo. Secondo il portale 20 consorzi hanno accettato questa modalità per aumentare la produzione in 106 campi petroliferi. L’accordo è stato adottato nel quadro della cosiddetta legge “anti embargo”, adottata lo scorso ottobre nel tentativo di aggirare le sanzioni imposte al Paese. (Res)