Business news: Messico, Treno Maya, aggiudicato appalto per costruzione del materiale rotabile

- Sarà un consorzio guidato da Alstom e Gami Ingeneria e Instalaciones realizzare il materiale rotabile del “Tren Maya”, l’ambiziosa infrastruttura voluta dal governo messicano per rilanciare economia e turismo della penisola dello Yucatan. La commessa prevede la progettazione, la produzione, la consegna e la messa in moto di 42 treni, degli stabilimenti per la manutenzione, l’impegno a garantire l’ottimo funzionamento del materiale e a trasferire conoscenze ai produttori locali. Si tratta della commessa più corposa dell’intera opera, ottenuta con un’offerta equivalente a circa un miliardo e mezzo di euro (36,563 miliardi di pesos). Il consorzio è composta dalla Bombardier Transportation México, Alstom Transport México, Gami Ingeniería e Instalaciones, Construcciones Urales, e Construcciones Urales Procesos Industriales. (Res)