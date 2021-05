Medio Oriente: Egitto pronto ad altri incontri per risolvere dossier prigionieri tra Israele e Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi sta lavorando per organizzare altri volti al risolvere il dossier dei prigionieri e delle persone scomparse tra Israele e il movimento palestinese Hamas che controlla la Striscia di Gaza. Lo riporta l’agenzia di stampa egiziana “Mena”. In questi giorni Al Sisi ha inviato il capo dell'intelligence, Abbas Kamel, in Israele e in Cisgiordania per tenere colloqui con il primo ministro israeliano uscente, Benjamin Netanyahu, e i vertici dell’Autorità nazionale palestinese per discutere della stabilizzazione del cessate il fuoco e della ricostruzione, e per rilanciare colloqui volti a riportare la stabilità nella regione. Israele sta facendo pressioni per collegare il rilascio dei prigionieri al rispetto del cessate il fuoco con Hamas e al benestare per l’invio di aiuti volti ad avviare la ricostruzione degli edifici della Striscia di Gaza distrutti durante il conflitto tra le Forze di difesa israeliane e il movimento islamista durato dal 10 al 21 maggio. Attualmente a Gaza sono detenuti due civili israeliani, Avraham Avera Mengistu e Hisham a-Sayed, e le spoglie di due militari israeliani uccisi in combattimento nel 2014: Oren Shaul e Hadar Goldin.(Cae)