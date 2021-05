Governo: Conte, intollerabile caso Durigon, va fatta chiarezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continuiamo a considerare non tollerabile, ad esempio, quanto detto da un esponente di governo come Claudio Durigon, ancora al suo posto nonostante le gravi affermazioni divulgate". Lo scrive l'ex premier Giuseppe Conte in un post su Facebook. "Riteniamo - prosegue - vada fatta chiarezza: anche fosse solo millanteria, saremmo comunque di fronte a esternazioni che restituiscono un’idea marcia delle istituzioni, lontana anni luce dai concetti di 'disciplina e onore' che l’articolo 54 della nostra Costituzione richiama nell’esercizio delle funzioni pubbliche".(Rin)