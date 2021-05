Covid: Speranza, fiducia nel futuro ma mantenere percorso di gradualità su riaperture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Possiamo guardare con fiducia all'estate ma è necessario tenere i piedi per terra e mantenendo un percorso di gradualità per le riaperture: per l'estate dobbiamo mantenere questo approccio, quindi resta fondamentale continuare a indossare le mascherine ed evitare assembramenti. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza ospite a Che tempo che fa. "Siamo in una fase nuova, diversa: ciò che ha cambiato i giochi è la campagna di vaccinazione. Un terzo di paese ha avuto la prima dose e abbiamo protetto la maggior parte dei più fragili", ha aggiunto il ministro.(Rin)