Business news: Uruguay, Fmi mantiene previsioni su crescita nel 2021

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) mantiene le proiezioni di crescita per l'Uruguay con una ripresa stimata intorno al 3 per cento nel 2021. E' quanto afferma il rapporto conclusivo stilato dallo staff tecnico dell'Fmi al termine di una missione tenuta in modalità "virtuale" nei giorni dal 18 al 24 maggio. "Dopo la contrazione del 5,9 per cento nel 2020 e una battuta d'arresto nella ripresa nei primi mesi del 2021 a causa di un picco nei casi di Covid-19, si prevede che l'economia si rafforzerà sulla scia dei prezzi elevati delle materie prime e dei grandi progetti di investimento in corso", si legge nel documento. L'Fmi ritiene quindi che "l''attività dovrebbe accelerare nella seconda metà di quest'anno, con una crescita finale intorno al 3 per cento grazie anche alla riapertura graduale dell'economia". Tra i fattori di rischio si segnala "la precaria situazione sanitaria nei paesi vicini" e il possibile impatto sulla ripresa del turismo. Valutata positivamente inoltre "l'efficiente gestione del debito negli ultimi due decenni" che si traduce in una buona "resilienza della moneta" e in "solide riserve di liquidità". (Res)