Business news: Brasile, creati 120.935 posti di lavoro formali ad aprile

- In Brasile sono sono stati creati ad aprile 120.935 posti di lavoro formali. Lo riferisce il portale "G1" riportando i dati del Registro generale dei lavoratori dipendenti e dei disoccupati (Caged) del ministero dell'Economia. Nei primi quattro mesi dell'anno, secondo il ministero, sono stati creati 957.889 posti di lavoro formali. Grazie al risultato del mese, alla data del 30 aprile, il Brasile ha registrato un saldo di 40.320.857 persone occupate formalmente, in aumento rispetto a gennaio 2021, quando il contingente era di 39.624.386 e aprile del 2020, quando il contingente di occupati non superava i 38.385.241 milioni. (Res)