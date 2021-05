Business news: Cile, governo annuncia aumento reddito familiare universale e aiuti alle pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumento del Reddito familiare universale (Ife) al livello del salario minimo e un nuovo fondo di 2 miliardi di dollari a favore delle Pmi. Questi i principali punti contenuti nel pacchetto di aiuti che il governo del presidente del Cile, Sebastian Pinera, ha annunciato mercoledì come misura di contenimento della crisi economica derivata dalla pandemia Covid-19. "Questi sussidi statali significano che nessuna famiglia in Cile rimarrà al di sotto della soglia di povertà", ha affermato Pinera, secondo il quale l'Ife raggiungerà in modo automatico 14 milioni di cileni. L'aumento dell'Ife, che sarà limitato ai mesi di giugno, luglio ed agosto, rappresenta per lo Stato un costo complessivo di 8,6 miliardi di dollari, mentre per quanto riguarda le Pmi, oltre al fondo di 2 miliardi di dollari sono previsti anche sgravi e incentivi fiscali di diverso tipo. Le piccole imprese che hanno sofferto un maggior calo di vendite riceveranno due bonus straordinari di circa 1300 dollari, oltre a sussidi per il pagamento dei contributi dei dipendenti. (Res)