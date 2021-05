Business news: Brasile, Fitch mantiene outlook negativo sul debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating Fitch ha mantenuto negativo l'outlook sul debito pubblico del Brasile. Attualmente, Fitch concede un rating "BB-" al Brasile, tre livelli sotto l'investment grade, concesso ai paesi che non evidenzino rischi di insolvenza sul debito pubblico. In una nota, l'agenzia ha affermato che l'outlook negativo deriva dai rischi per il consolidamento fiscale e dalla possibilità di un ritardo nella ripresa economica, che rende più difficile la stabilizzazione del debito pubblico nel medio termine. Fitch ha anche citato le incertezze riguardanti l'andamento della pandemia Covid-19 nel paese e i potenziali ritardi nel processo di vaccinazione come fattori che rafforzano le prospettive negative. (Res)