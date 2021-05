Israele: Netanyahu si scaglia contro Bennett, “ha orchestrato la truffa del secolo” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base a quanto riporta la stampa israeliana, i parlamentari e gli altri candidati di Yamina che si oppongono alla costruzione di una coalizione di governo senza Netanyahu saranno invitati a dimettersi entro domani per essere sostituiti da deputati favorevoli al governo. Infatti è necessario che almeno sei dei i sette parlamentari a Yamina votino la fiducia per consentire la formazione di una maggioranza di governo. Al momento l'unico parlamentare di Yamina che ha già annunciato la sua opposizione è Amichai Chikli. Oggi il deputato ha dichiarato a “Kan Radio” che avrebbe votato contro un governo formato da Bennett e Lapid, dicendosi risoluto a mantenere il seggio alla Knesset nonostante le pressioni da parte del suo partito. (Res)