Usa-Ue: “Sueddeutsche Zeitung”, Nsa spiava politici europei con aiuto intelligence danese (2)

- Come ricostruisce la “Sueddeutsche Zeitung”, l'Fe ha concesso in uso all'Nsa la stazione di ascolto Sandagergard, presso Copenhagen. Per le intercettazioni, l'intelligence danese, così come il Servizio federale per le informazioni tedesco (Bnd), utilizza il programma X-Keyscore, ideato dall'Nsa che lo ha esportato ai servizi alleati. Un'inchiesta interna dell'Fe ha poi rivelato che, dalla sede di Sandgergard, l'Nsa ha spiato con l'intelligence danese le comunicazioni dei ministeri degli Esteri e delle Finanze di Copenhagen. Inoltre, l'Fe ha acquisito per i servizi segreti statunitensi informazioni su obiettivi sensibili degli alleati europei. Nel 2020, è poi risultato che la dirigenza dell'Fe era a conoscenza delle attività della stessa agenzia e dell'Nsa dal centro di Sandagergard sin dal 2015. L'Fe non ha mai informato né il Bnd né il governo tedesco della propria collaborazione con l'Nsa. (Geb)