Lega: Salvini, da luglio saremo in piazza per cambiare la giustizia

- “Grazie ai sostenitori della Lega e alle migliaia di cittadini che ieri e oggi sono venuti nei 2mila gazebo allestiti da Nord a Sud. Dopo quasi un anno di assenza forzata dalle piazze, la Lega torna protagonista e raccoglie migliaia di nuove tessere. Orgogliosi di essere al fianco dell’Italia, per parlare di problemi reali: dopo la difesa del made in Italy, da luglio torneremo in piazza per raccogliere le firme a sostegno dei sei quesiti referendari sulla Giustizia che depositeremo giovedì 3 giugno”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. (Rin)