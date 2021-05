Roma: donna uccisa a Portuense, carabiniere “rammarico per non essere arrivato prima”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se fossi capitato in quel posto cinque minuti prima le cose sarebbero andate diversamente”. Lo ha detto l’appuntato scelto Gianluca Coppa, all’indomani dell'intervento in zona Portuense a Roma, nel vano tentativo di salvare la vita a Teresa Badde Liyanage, la donna dello Sri Lanka accoltellata e uccisa in strada dal suo ex fidanzato e connazionale. Il carabiniere fuori servizio e disarmato, in vacanza a Roma con la moglie, alle 14 circa, nonostante fosse disarmato, è intervenuto quando altri sono rimasti a guardare sia la donna agonizzante a terra, sia l’uomo che l’aveva accoltellata allontanarsi indisturbato. “Mai mi sarei aspettato una cosa del genere. Quando ho sentito le urla, ho pensato che arrivassero da qualche abitazione della zona. Ho girato l’angolo e ho visto la donna ventre a terra in una pozza di sangue”: ha raccontato il carabiniere, aggiungendo che vicino aveva una sacca che conteneva la spesa appena fatta. “Mi sono avvicinato per cercare di capire che cosa fosse successo ma lei non parlava in italiano; è riuscita a sollevarsi e ho visto la ferita al costato destro da cui fuoriusciva molto sangue, poi ne aveva altre sulle braccia nel tentativo di difendersi. Una decina in tutto. (segue) (Rer)