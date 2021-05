© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioCOMUNE DI ROMA- La sindaca di Roma Virginia Raggi e e l'Amministratore Delegato di AdR Marco Troncone presentano il Protocollo di intesa tra Roma Capitale e Aeroporti di Roma per la trasmissione del Tg Roma Informa in aeroporto. Aeroporto internazionale Leonardo da Vinci a Fiumicino. L'evento è anche trasmesso in streming al seguente indirizzo "https://www.youtube.com/channel/UCg3hNs54Hsi7Dgt1JGXyVHA" (ore 10:30)- La sindaca di Roma Virginia Raggi presenta la conferenza stampa di "Gabiinsieme" - Per una valorizzazione dell'area archeologica di Gabii". Interviene l'assessora alla Crescita culturale Lorenza Fruci. L'evento è trasmesso in streaming al seguente indirizzo "https://www.youtube.com/channel/UCg3hNs54Hsi7Dgt1JGXyVHA" (ore 12:30)VARIE- Il neo questore di Roma, Mario Della Cioppa, incontra la stampa. Aula Cocola della Questura di Roma (ore 11:00)(Rer)