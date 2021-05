Business news: Brasile, Banca centrale presenta linee guida per sviluppo valuta digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile potrebbe avere presto una valuta digitale emessa dalla Banca centrale (Bc), come estensione di quella fisica. Lo ha annunciato la stessa Bc divulgando una nota in cui presenta le linee guida per la creazione della moneta nel paese. Nel documento l'istituzione afferma che "ha promosso discussioni interne e con i colleghi internazionali mirando allo sviluppo finale" della moneta, sottolineando che la moneta dovrà "accompagnare il dinamismo dell'evoluzione tecnologica dell'economia brasiliana". Tra le linee guida c'è l'enfasi sulla possibilità di sviluppare modelli innovativi basati sugli sviluppi tecnologici, come smart contract, Internet delle cose (IoT) e denaro programmabile, la previsione per l'utilizzo nei pagamenti al dettaglio e la capacità di eseguire operazioni online ed eventualmente operazioni offline. (Res)