Kosovo: premier Kurti, presto Agenzia per le privatizzazioni sarà sostituita da Fondo sovrano

- Il Parlamento del Kosovo ha votato in favore delle dimissioni del consiglio direttivo dell'Agenzia per le privatizzazioni (Pak), come richiesto dalla commissione economia e come voluto dal governo. Il premier kosovaro Albin Kurti ha sottolineato che aveva promosso di favorire un ricambio dell'Agenzia per le privatizzazioni durante la recente campagna elettorale: "Abbiamo detto che la Pak sarebbe stata sciolta e così sta avvenendo", ha detto accusando gli esponenti uscenti dell'Agenzia di abusi nell'utilizzo dei fondi. "Due decenni dopo la guerra ci sono decenni di appropriazioni indebite tramite le privatizzazioni e questa pratica deve finire", ha detto Kurti. Secondo il premier kosovaro, questo è il primo passo verso il completo scioglimento dell'Agenzia che "sarà sostituita da un Fondo sovrano". Nei prossimi giorni, intanto, dovrebbero essere nominati nuovi componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia. (Alt)