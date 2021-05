Kosovo: fonti stampa, vice assistente segretario Usa Palmer lunedì in visita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice assistente del segretario di Stato Usa, Matthew Palmer, si recherà in visita in Kosovo lunedì. E' quanto riferiscono fonti citate dal quotidiano "Klan Kosova". Palmer, nel corso della sua visita, dovrebbe incontrare la presidente kosovara Vjosa Osmani e il primo ministro Albin Kurti. Nei giorni scorsi i rappresentanti dell'opposizione kosovara hanno auspicato un maggiore coinvolgimento degli Stati Uniti nel dialogo tra Kosovo e Serbia mediato dall'Ue. Washington, secondo il leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) Ramush Haradinaj, dovrebbe nominare un proprio rappresentante speciale per il dialogo. "Quello che stiamo vedendo è che gli Stati Uniti d'America non sono parte del dialogo. Pensiamo che questa non sia una buona situazione per il Kosovo, in quanto ciò sbilancia gli interessi del Kosovo nel dialogo", ha affermato Haradinaj. (segue) (Alt)