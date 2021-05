Roma 2021: Durigon (Lega), nel Lazio raggiunti 10 mila nuovi tesserati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con questo weekend di mobilitazione, la Lega nel Lazio ha raggiunto circa 10 mila nuovi tesserati mentre sono state più di 20 mila le firme a sostegno delle battaglie del partito a difesa del made in Italy nei 200 gazebo organizzati a livello regionale nell'ambito dell'iniziativa Prima gli italiani". Lo dichiara in una nota Claudio Durigon, sottosegretario al Mef e coordinatore della Lega nel Lazio. "Un successo che testimonianza la crescente forza della Lega e la sintonia con i territori - aggiunge -. Un ringraziamento particolare va a tutti i militanti che hanno affrontato queste due giornate con tantissimo entusiasmo. I risultati raggiunti con questa mobilitazione ci lasciano ben sperare per la prossima tornata elettorale in cui presenteremo candidati e programmi di qualità per gestire al meglio la ripartenza". (Com)