Roma: donna uccisa a Portuense, carabiniere “rammarico per non essere arrivato prima” (2)

- "Mi sono guardato intorno e ho visto un uomo ad alcune decine di metri che aveva qualcosa in mano; ho chiesto a mia moglie di assistere la donna mentre arrivavano i soccorsi e sono andato verso di lui accorgendomi che aveva in mano un banalissimo coltello da cucina - ha spiegato il militare -. Era agitato, forse in quel momento stava realizzando quanto aveva fatto. Gli ho intimato per due volte di gettare l’arma, lui lo ha fatto e senza vincere la minima resistenza l’ho fatto stendere a terra fino all’arrivo delle pattuglie che lo hanno ammanettato”. Tutto è successo in pochi attimi, poi la donna è stata portata via in ospedale dove è morta poco dopo e l’uomo è stato arrestato per omicidio. Al carabiniere Coppa, in servizio presso la stazione di Ponsacco in provincia di Pisa, e alla moglie, resterà il brutto ricordo di quell’esperienza. Ma interventi legati alla violenza di uomini contro le donne, il militare ne ha fatti diversi. “A settembre 2019 con i colleghi di Ponsacco siamo intervenuti per un uomo che si era barricato in casa e con un coltello minacciava la moglie. In quella circostanza, dopo una lunga trattativa, siamo riusciti a convincerlo a desistere dal suo intento e, quindi, le cose andarono diversamente da come sono andate ieri”. (Rer)