Business news: Brasile, bilancia commerciale registra avanzo record di 5,7 miliardi di dollari ad aprile

- La bilancia commerciale del Brasile ha registrato un avanzo record da 5,7 miliardi di dollari nel mese di aprile. Lo riferisce la Banca centrale del Brasile (Bc). Il risultato è influenzato principalmente dalla bilancia commerciale dei beni che ha registrato nel mese un avanzo di 10,34 miliardi di dollari, soprattutto grazie all'aumento dei prezzi delle materie prime, tra cui minerale di ferro e prodotti agro-alimentari. Si tratta del risultato più alto mai registrato per il mese di aprile, che segna un aumento del 67,9 per cento rispetto ad aprile 2020. Ad aprile le esportazioni hanno raggiunto un volume di 26,4 miliardi di dollari, una crescita del 50,5 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, record assoluto dall'inizio delle serie storiche iniziate nel 1989. Le importazioni hanno raggiunto un volume di 16 miliardi di dollari, in aumento del 41,1 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Nei primi quattro mesi dell'anno la bilancia commerciale del Paese accumula un avanzo di 18,2 miliardi di dollari, in aumento del 106,4 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020. (Res)