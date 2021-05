Israele: Netanyahu si scaglia contro Bennett, “ha orchestrato la truffa del secolo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier israeliano uscente, Benjamin Netanyahu, ha duramente condannato in una conferenza stampa l’accordo per la formazione di un governo di unità nazionale tra il leader del partito di desta Yamina, Naftali Bennett, e il primo ministro incaricato e fondatore di Yesh Atid Yair Lapid. Nel suo discorso, Nentayahu ha accusato l’ex alleato Bennet di aver “orchestrato la truffa del secolo” alleandosi con il leader di Yesh Atid per formare un esecutivo a rotazione che vedrà proprio il responsabile di Yamina ottenere la premiership fino al settembre 2023 per poi cedere il testimone a Lapid che guiderà l’esecutivo fino alla sua scadenza nel novembre 2025. "Tutto ciò che interessava a Bennett era diventare primo ministro", ha dichiarato Netanyahu. Secondo il premier israeliano è ancora possibile formare un "buon" governo tra le formazioni politiche di destra. (segue) (Res)