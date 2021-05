Business news: Brasile, Morgan Stanley prevede ripresa più fragile e stima pil 2021 a 2,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripresa economica del Brasile potrebbe crescere a un ritmo più lento del previsto e spingere la crescita del prodotto interno lordo (pil) del 2021, non oltre il 2,8 per cento. Lo stima la banca di investimenti statunitense Morgan Stanley correggendo al ribasso il 3,5 per cento di crescita disegnato a fine 2020. L'accelerata dei primi mesi dell'anno in corso, si legge nell'analisi, potrebbe rivelarsi fittizia rispetto ad altri indicatori. "Nonostante tutti i dati migliori dal lato dell'offerta, vediamo numeri deboli dal punto di vista della domanda, soprattutto a causa della debolezza nel mercato del lavoro", ha detto il capo economista per l'America Latina presso Morgan Stanley, André Loes, in un'intervista al quotidiano "Valor Economico". "Questo è preoccupante per il consumo delle famiglie, che rappresenta i due terzi del Pil dal lato della domanda e peserà sulla crescita complessiva del paese", ha detto Loes, sottolineando che il Brasile rappresenta una "notevole eccezione" nella regione, dove la seconda ondata di pandemia, il ritardo nel calendario della campagna vaccinale e lo spazio limitato per gli stimoli fiscali impongono maggiore cautela nelle stime". (Res)