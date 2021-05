Libia-Italia: Ilbda organizza primo Forum economico a Tunisi dal 7 all’8 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Associazione italo-libica di sviluppo commerciale (Italian Libyan Business Development Association, Ilbda), ha organizzato dal 7 all’8 giugno al Laico Spa e Conference Center Hotel di Tunisi, il primo Forum economico per la Libia. L’evento riunirà istituzioni, municipalità, enti, aziende ed imprenditori provenienti da Italia, Libia e Tunisia alla ricerca di alleanze strategiche commerciali, finanziarie e tecnologiche. Oltre al ministro dell’Economia del governo di unità nazionale libico, Mohamed al Hawej, prenderanno parte ai lavori più di 100 istituzioni tra aziende, municipalità ed enti. All’evento interverranno i sindaci di Ghadames, Ghat, Misurata, Tawergha, Souq al Jumah e Tripoli. Come sottolineato dagli organizzatori, il Forum si propone come un momento di scambio di idee, opportunità ed esperienze, rafforzando le relazioni tra i partecipanti e creando nuove joint venture nel processo di ricostruzione intrapreso dal Paese. Tra gli sponsor dell’evento figurano: Banque Tuniso-Libyenne (Btl), General Electric Company of Libya (Gecol), Misurata Free Market, Ariston Thermo Group, Colacem, El. Com, Biome Solar Industry, Massucco T, Pemabat, T and T, Les Ciments Artificiel Tunisienne, Convivia, Delta Center, Fiore, Sideralba, Artec, Stivel e La Romana farine. Durante il Forum sarà allestito uno spazio espositivo che ospiterà le produzioni artigianali tipiche della Libia meridionale, in collaborazione con la Tuareg Libyan Woman Organization, organizzazione senza scopo di lucro attiva in Libia nella promozione della cultura Tuareg ed in difesa dell’emancipazione femminile. Alla realizzazione del Forum parteciperà anche Confimprese Tunisia, la confederazione Italiana della micro, piccola e media impresa, nata nel 1996 su iniziativa di Imprenditalia, si legge sul sito dell’istituzione. La confederazione associa, riunisce e coordina le 78 organizzazioni territoriali, le 20 federazioni di categoria e le 14 organizzazioni federate delle micro, piccole e medie imprese dotate di autonomia organizzativa, finanziaria e amministrativa.(Res)